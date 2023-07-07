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الشيخ يزبك: التحرير لا يكون إلّا بالمقاومة

الشيخ يزبك: التحرير لا يكون إلّا بالمقاومة
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك على أن التحرير لا يكون إلّا بالمقاومة، فقوة العدو الغاصب لا تردع إلا بقوة ومقاومة شعب مظلوم وصاحب حق، ولا محالة أن النصر حليف هذا الشعب المظلوم وإنه الوعد الذي لا يخلف، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

العالم_لبنان

وخلال خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة (سلام الله عليها) بمدينة بعلبك شرق لبنان قال سماحته: ها هو العدو الإسرائيلي يقتطع أرضنا في الغجر بضرب سياج عليها وضمها، على الرغم من قرار الأمم المتحدة بأن الأرض هي أرض لبنانية، متجاوزًا سيادة لبنان وقرارات الأمم المتحدة فضلا عن انتهاكاته الأخرى بالمتمثلة بأعمال الجرف التي تطال أراضٍ زراعية لبنانية"، مطالبًا "الحكومة والشعب اللبناني بالعمل الجاد بالطرق القانونية وبالإلحاح على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوضع حد لهذه الإنتهاكات وإمساك الدولة بزمام أمرها.

ورأى أن العدوان الذي شنه العدو الإسرائيلي على مخيم جينين هو دليل قاطع على إرباكه وضيق خياراته وحاولته الهروب الى الأمام، فاستخدم إمكاناته البرية والجوية لإقتلاع جذور المقاومة في المخيم بجغرافيته المحدودة"، وأضاف: "صحيح أنه دمر وضرب البنى التحتية باقتلاع طرق الإسفلت وقطع المياه والكهرباء وقتل وجرح وترويع للأطفال، إلا أنه لم يتمكن من كسر إرادة وعزيمة المقاومين الذين واجهوه بكل إمكانياتهم ولم يتركوه يحقق كامل أهدافه وأجبروه على الإنسحاب.

وحيّا الشيخ يزبك الأبطال المقاومين والشهداء والجرحى والأمهات والأباء وكل الشعب الفلسطيني الصابر والصامد والمحتسب والعازم على تحرير كامل أرض فلسطين من براثن العدو الإسرائيلي الصهيونية العالمية.

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