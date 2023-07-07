مراسل العالم يرصد أجواء الاحتفال بعيد الغدير الأغر في العاصمة الايرانية طهران

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وأشار مراسلنا الى تواجد 1300 موكب يقوم باستضافه المواطنين الايرانيين حيث يقوم 50,000 شخصا بتقديم خدمتهم الى المواطنين في هذه المناسبه حيث تواجد المواطنون باعداد كبيره ليحتفلوا بهذه المناسبة حيث تقدم تلك المواكب خدماتها للمواطنين الذين حضروا الى هذه المراسم.

وفي طهران تقام حاليا احتفالات ومائدة اطعام وتوزيع حلوى على طول عشرة كيلومترات وسط العاصمة الايرانية، من ساحة الامام الحسين والى ساحة الحرية.

وتتواجد قيادة شرطة طهران الكبرى على الساحة باستخدام جميع قدرات رجال الشرطة المتخصصين ، بما في ذلك وحدات الوقاية والتوعية والإغاثة والمرور ، لضمان النظام والأمن والسلام للمشاركين في حفل عيد الغدير البالغ طوله 10 كيلومترات.

وأحيا مئات آلاف الزوار من داخل العراق وخارجه مراسم زيارة يوم الغدير الأغر عند مرقد أمير المؤمنين وصي رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف الأشرف، وانتشرت معالم الفرح والزينة في أرجاء المدينة المقدسة احتفاء بهذه المناسبة.

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