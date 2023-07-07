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ملايين الايرانيين يحتفلون بعيد الغدير الأغر في طهران

الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من طهران بخروج الملايين من المواطنين الايرانيين للمشاركة في احتفالات عيد الغدير الاغر بمسيرة كبيرة يبلغ طولها 10 كيلو متر.

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا الى أن المواكب التي تشارك في هذه المسيرة بلغ عددها اكثر من 2300 موكبا حيث قام اكثر من 50,000 شخص بتقديم خدمات للمواطنين الايرانيين الذين يتوافدون الى هذه المسيرة.

ولفت مراسلنا الى أن تلك المواكب تقدم الخدمات والوجبات الغذائيه للمشاركين الذين جاؤوا الى هذه المسير احتفالا بعيد الغدير الاغر وتشير استطلاعات الى ان اكثر من5 ملايين شخص في العاصمة الايرانية فقط سيشاركون في هذه المسيرة الكبيرة.

وفي طهران تقام حاليا احتفالات ومائدة اطعام وتوزيع حلوى على طول عشرة كيلومترات وسط العاصمة الايرانية، من ساحة الامام الحسين والى ساحة الحرية.

وتتواجد قيادة شرطة طهران الكبرى على الساحة باستخدام جميع قدرات رجال الشرطة المتخصصين ، بما في ذلك وحدات الوقاية والتوعية والإغاثة والمرور ، لضمان النظام والأمن والسلام للمشاركين في حفل عيد الغدير البالغ طوله 10 كيلومترات.

وأحيا مئات آلاف الزوار من داخل العراق وخارجه مراسم زيارة يوم الغدير الأغر عند مرقد أمير المؤمنين وصي رسول الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف الأشرف، وانتشرت معالم الفرح والزينة في أرجاء المدينة المقدسة احتفاء بهذه المناسبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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