العالم - خاص بالعالم

الأزمة جاءت بعد أن نشر الرئيس الأوكراني صورة رفقة 5 من قادة آزوف الاوكرانية سلمتهم له أنقرة، وهو ما اعتبرته موسكو انتهاك لاتفاق تبادل الأسرى.

حيث ينص الاتفاق مع تركيا أن يبقى قادة الكتيبة الأوكرانية لدى أنقرة حتى انتهاء الصراع الروسي الأوكراني.

تداعيات تسليم أنقرة لقادة من كتيبة آزوف للرئيس الأوكراني قد تمتد الى ما هو أبعد من الاحتجاج.

فبعد أن أعلن الرئيس التركي عن زيارة مرتقبة للرئيس بوتين الى أنقرة الشهر المقبل، ثمة أنباء مصدرها الكرملين بأن احتجاج موسكو قد يصل حد إلغاء الزيارة المرتقبة.

وبموجب بنود اتفاقيات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا في سبتمبر من العام الماضي، كان يتعين بقاء قادة كتيبة آزوف الأوكرانية في تركيا حتى نهاية الحرب بناءاً على شرط روسي، إلا أن تركيا سلمتهم للرئيس الأوكراني دون إشعار موسكو.

تصف روسيا الخطوة التركية المتعلقة بتسليم قادة كتيبة اوزوف للرئيس الاوكراني بالانتهاك لشروط اتفاق تبادل الاسرى.

انتهاك قد يتسبب بأزمة يُنتظر من الدبلوماسية التركية بذل الكثير من الخطوات لحلها.

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