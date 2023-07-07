تصريح صحفي صادر عن حركة فتح الانتفاضة حول نعي شهيدي نابلس

العالم- فلسطين

وجاء في تصريح صحفي صادر عن حركة فتح الانتفاضة ما يلي:

ننعى هذه الثلة من الابطال الذين استشهدوا وهم يقاومون الاحتلال في مدينة نابلس، نؤكد أن جريمة الاغتيال النكراء التي ارتقى خلالها الشهداء الأبطال الذين أوجعوا العدو في عدة عمليات بطولية، ستجعل مقاومتنا أكثر قوة وصلابة في وجه الاحتلال وحكومته الفاشية، وعلى ثقة أن في جعبة المقاتلين الشجعان ما يشفي صدور شعبنا.

ونتقدم، من عوائل الشهداء بأحر التعازي والمواساة، ونعاهد جمهير شعبنا الصامد على استمرار نهج الاشتباك إلى جانب كل قوى المقاومة، ونهيب بجماهير شعبنا للوحدة واحتضان المقاومين الذين يمثلون خط الدفاع الأول في وجه العدوان المتواصل بحق أرضنا ومقدساتنا.

وانها لثورة حتى النصر

حركة فتح الانتفاضة _فلسطين المحتلة