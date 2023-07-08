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البقع الخضراء على البطاطس.. ما مدى خطورتها؟

البقع الخضراء على البطاطس.. ما مدى خطورتها؟
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

حذر خبراء الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا من أن ظهور البقع الخضراء على البطاطس يشير إلى مادة السولانين السامة فيها.

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وأوضحوا أن هذه المادة تتراكم في الخضروات في حالة تخزينها بصورة غير صحيحة، وهي مادة خطرة على جسم الإنسان. لذلك عند وجود البقع الخضراء على البطاطس يجب الامتناع عن أكلها، لأنها تسبب تسمماً خطيراً.

كما أكدوا أنه في الواقع يمكن تخزين البطاطس حوالي سنة كاملة، لكن مع ذلك من الأفضل تناولها طازجة (3-4 أشهر بعد جمع المحصول)، لافتين إلى أنه يجب شراء البطاطس الصلبة ومن دون بقع خضراء أو بقع وبراعم بيضاء لأن هذا يشير إلى أنها عملياً قديمة وخالية من الفيتامينات.

ويفضل اختيار هذه الخضار متوسطة الحجم لأن نسبة الفيتامينات والمواد المغذية في البطاطس الكبيرة أقل بمقدار الثلث مقارنة بالمتوسطة الحجم.

كما أشار الخبراء إلى أن لون البطاطس مختلف. فمثلاً البطاطس البيضاء تحتوي على نسبة منخفضة من النشا، وذات اللون الأزرق البنفسجي لها نكهة جوز خفيفة، أما اللون الأصفر فيشير إلى أنها غنية بالكاروتينات. فيما يشير اللون الأحمر- البنفسجي إلى أنها غنية بمادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة.

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البقع الخضراء على البطاطس.. ما مدى خطورتها؟

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