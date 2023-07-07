اجتماع قريب بين 'أردوغان' و'رئيس وزراء السويد' في ليتوانيا ..لماذا؟!

العالم - الأوروبا

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي بمقر الحلف ببروكسل، إن الاجتماع المقرر الاثنين المقبل، بين ممثلي السويد وفنلندا وتركيا كان "جيدا وبناء".

وأضاف "تم إحراز تقدم، لكن ما تزال هناك أوجه قصور تحتاج إلى معالجة".

وأردف "لذا دعوت الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء كريسترسون لحضور اجتماع في فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) يوم الاثنين".

وتابع "سوف نلتقي نحن الثلاثة هناك، للنظر في التفاصيل ومناقشة القضايا الملموسة بشأن الخلاف بين تركيا والسويد، هذا أفضل طريق لمعالجة الخلافات".

ويوم أمس، استضاف مقر حلف الناتو، اجتماعا للآلية المشتركة الدائمة بين تركيا وفنلندا والسويد، بحضور ستولتنبرغ.

وجاء الاجتماع قبيل قمة الحلف المقررة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو / تموز الجاري.