الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اجتماع قريب بين 'أردوغان' و'رئيس وزراء السويد' في ليتوانيا ..لماذا؟!

اجتماع قريب بين 'أردوغان' و'رئيس وزراء السويد' في ليتوانيا ..لماذا؟!
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام لــــ"الــناتو"، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، أن قمة تجمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، من المقرر ان تبحث معالجة الخلافات بين البلدين بشأن عضوية السويد في الحلف الأطلسي 'الناتو'.

العالم - الأوروبا

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي بمقر الحلف ببروكسل، إن الاجتماع المقرر الاثنين المقبل، بين ممثلي السويد وفنلندا وتركيا كان "جيدا وبناء".

وأضاف "تم إحراز تقدم، لكن ما تزال هناك أوجه قصور تحتاج إلى معالجة".

وأردف "لذا دعوت الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء كريسترسون لحضور اجتماع في فيلنيوس (عاصمة ليتوانيا) يوم الاثنين".

وتابع "سوف نلتقي نحن الثلاثة هناك، للنظر في التفاصيل ومناقشة القضايا الملموسة بشأن الخلاف بين تركيا والسويد، هذا أفضل طريق لمعالجة الخلافات".

ويوم أمس، استضاف مقر حلف الناتو، اجتماعا للآلية المشتركة الدائمة بين تركيا وفنلندا والسويد، بحضور ستولتنبرغ.

وجاء الاجتماع قبيل قمة الحلف المقررة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو / تموز الجاري.

روابط ذات صلة

بايدن ورئيس وزراء السويد يؤكدان مواصلة دعم أوكرانيا

أردوغان يجدد رفض تركيا انضمام السويد لـ"الناتو"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استوديو بيروت... أبعاد التغييرات في قياده الحزب التقدمي الاشتراكي

مسيرة في عمّان دعما للمقاومة الفلسطينية وانتصارا لجنين

اجتماع قريب بين 'أردوغان' و'رئيس وزراء السويد' في ليتوانيا ..لماذا؟!

محكمة أوروبية تدين فرنسا بسبب رداءة الأوضاع في سجونها!

على خلفية عنف الاحتلال في فلسطين.. '72 منظمة أمريكية' تحث بايدن على اتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني

خطيب جمعة طهران.. عضوية إيران في منظمة شنغهاي نقطة تحول في حكومة رئيسي