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الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية أم صفا

الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

استشهد فلسطيني، عصر اليوم الجمعة، بعد إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، في قرية أم صفا شمال رام الله.

العالم- فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب أصيب بجروح حرجة جدا في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأكد عضو مجلس قروي أم صفا محمد بحر، إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب، خلال تواجده في المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم “الراس”.

وشهدت أم صفا منذ ساعات الظهيرة تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال، بالتزامن مع صلاة الجمعة التي أداها أهالي القرية في ساحة المجلس القروي، تمهيدا للانطلاق في مسيرة، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة.

وتشهد أم صفا منذ أسابيع هجوما متواصلا من قبل المستوطنين، الذين أحرقوا منازل ومركبات المواطنين، وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم.

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