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الجهاد الإسلامي ينعى الشهيد 'صالح'

الجهاد الإسلامي ينعى الشهيد 'صالح'
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الجمعة الشهيد عبد الجواد صالح، الذي استشهد برصاص الاحتلال في قرية ام صفا قرب رام الله.

العالم- فلسطين

وأكدت الحركة في بيان لها أن جرائم الاحتلال سترتد على جنود الاحتلال ومستوطنيه بما يسوء وجوههم ويشفي صدور قوم مؤمنين.

فيما يلي نص البيان:

*بسم الله الرحمن الرحيم*

*بيان صحفي صـادر عـن حركـة الجهـاد الإسـلامـي فـي فلسـطـيـن*

*ننعى الشهيد عبد الجواد صالح من رام الله ونؤكد أن دم الشهداء نصر لشعبنا*

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا الشهيد البطل: عبد الجواد حمدان صالح (24 عاماً)، من قرية عارورة والذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال مواجهات في قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في رام الله، لنؤكد أن دم الشهداء يتكامل على امتداد الخارطة ليرسم صورة النصر الموعود، وإن جرائم العدو سوف ترتد على جنوده ومستوطنيه بما يسوء وجوههم ويشفي صدور قوم مؤمنين.

*حـركـة الجـهـاد الإسـلامـي فـي فلسـطـيـن – الضفـة الغربـيـة*

الجـمـعـة 19 ذو الحجة 1444هـ، 7 يوليو 2023م

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