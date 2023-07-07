الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ضد القانون الضريبي..

إطلاق الغاز المسيل للدموع على"موكب زعيم المعارضة الكينية"وسط الإحتجاجات

إطلاق الغاز المسيل للدموع على
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

خرج آلاف المتظاهرين الكينيين في احجاجات ضد الزيادات الضريبية التي تم فرضها مؤخرا متهمين الحكومة بالتقاعس في معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

العالم - افريقيا

أطلقت الشرطة الكينية اليوم الجمعة،الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أثناء محاولتهم التوغل في المنطقة التجارية الرئيسية في العاصمة نيروبي وفي مدينة مومباسا الساحلية.

واصطدم الغاز المسيل للدموع بموكب زعيم المعارضة "رايلا أودينغا" بعد كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد في العاصمة نيروبي.

وقالت مصادر مطلعة:" إن الشرطة اتخذت إجراءات مماثلة لتفريق تظاهرات في مدينتي موباسا وكيسيمو الساحليتان المطلتين على المحيط الهندي، وهما معقلان للمعارضة في منطقة بحيرة فيكتوريا".

وقال مكتب منظمة العفو الدولية في كينيا إن الشرطة اعتقلت عدةَ محتجين في العاصمة وفي غرب كينيا دونَ تقديمِ تفاصيل.

وكانت المحكمة العليا في كينيا أمرت بتعليق الزيادات الضريبية لكن الحكومةَ رفعت أسعارَ النفط مما أدى إلى تقديمِ طعن قضائي.

ونُشرت الشرطة بأعداد كبيرة للرد على التظاهرات. ودعا أودينغا للتظاهرة الأخيرة رفضا لسياسات حكومة الرئيس وليام روتو.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي وقع روتو قانونا ماليا يتوقع أن يعود بأكثر من 2,1 مليار دولار على خزائن الدولة المستنفدة ويسهم في دفع الاقتصاد المديون.

وينص "قانون المال" على ضرائب جديدة أو إضافية على عدد من السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء والتحويلات المالية بالهاتف، ويتضمن زيادة ضريبية مثيرة للجدل على دافعي الضرائب، بهدف تمويل خطة إسكان.

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد ضحايا طائفة دينية مسيحية إلى أكثر من 100 قتيل في كينيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أكثر من ثلاثة ملايين زائر يتوافدون إلى حرم أمیر المؤمنين عليه السلام في عيد الغدير

بالفيديو.. ضغوط أوروبية تقابلها طهران بدبلوماسية هادفة

بالفيديو.. الرئيس الأوكراني في جولة لعدة دول أعضاء بحلف الناتو لدعم بلاده

"رايتس ووتش تطالب تونس بالتوقف عن طرد المهاجرين إلى صحراء في الحدود الليبية

العراق يفتح تحقيقا حول اختفاء إسرائيلية في بغداد

بالفيديو.. مسيرة للتحالف الأمريكي تستهدف رجلا قرب الباب بريف حلب وتقتله