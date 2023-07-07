العالم - افريقيا

أطلقت الشرطة الكينية اليوم الجمعة،الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين أثناء محاولتهم التوغل في المنطقة التجارية الرئيسية في العاصمة نيروبي وفي مدينة مومباسا الساحلية.

واصطدم الغاز المسيل للدموع بموكب زعيم المعارضة "رايلا أودينغا" بعد كلمة ألقاها أمام تجمع حاشد في العاصمة نيروبي.

وقالت مصادر مطلعة:" إن الشرطة اتخذت إجراءات مماثلة لتفريق تظاهرات في مدينتي موباسا وكيسيمو الساحليتان المطلتين على المحيط الهندي، وهما معقلان للمعارضة في منطقة بحيرة فيكتوريا".

وقال مكتب منظمة العفو الدولية في كينيا إن الشرطة اعتقلت عدةَ محتجين في العاصمة وفي غرب كينيا دونَ تقديمِ تفاصيل.

وكانت المحكمة العليا في كينيا أمرت بتعليق الزيادات الضريبية لكن الحكومةَ رفعت أسعارَ النفط مما أدى إلى تقديمِ طعن قضائي.

ونُشرت الشرطة بأعداد كبيرة للرد على التظاهرات. ودعا أودينغا للتظاهرة الأخيرة رفضا لسياسات حكومة الرئيس وليام روتو.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي وقع روتو قانونا ماليا يتوقع أن يعود بأكثر من 2,1 مليار دولار على خزائن الدولة المستنفدة ويسهم في دفع الاقتصاد المديون.

وينص "قانون المال" على ضرائب جديدة أو إضافية على عدد من السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء والتحويلات المالية بالهاتف، ويتضمن زيادة ضريبية مثيرة للجدل على دافعي الضرائب، بهدف تمويل خطة إسكان.