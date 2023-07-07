"رايتس ووتش تطالب تونس بالتوقف عن طرد المهاجرين إلى صحراء في الحدود الليبية

العالم - تونس

ووجد مئات المهاجرين الافارقة أنفسهم في وضع صعب في منطقة صحراوية جنوبَ تونس، بعد طردهم مؤخرا من مدينة صفاقس اثرَ صدامات مع سكان في المحافظة طالبوا برحيلِهم.

وتصاعدت أعمال العنف التي استهدفت هؤلاء المهاجرين بعدما أقدم أحدهم على قتلِ أحدِ سكان مدينة صفاقس خلال الصدامات.

ونقلت هيومن رايتس شهادات لمهاجرين يؤكدون فيها أن عدة أشخاص ماتوا أو قتلوا في المنطقة الحدودية بسبب تعرضِهم للضرب أو اطلاقِ النار من قبل الجيش التونسي.

كذلك، دعت المنظمة تونس إلى "التحقيق مع قوات الأمن المتورطة في الانتهاكات وتقديمهم للعدالة".

وأضافت الباحثة أن "المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة، بمن فيهم الأطفال، لم يتمكنوا من الخروج من المنطقة الحدودية الخطرة والعثور على الطعام والرعاية الطبية والسلامة... لا يوجد وقت نضيعه".

وانتشر خطاب الكراهية تجاه المهاجرين بطريقة غير نظامية بشكل متزايد منذ أن أدان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الهجرة غير النظامية في فبراير الماضي، واعتبرها تهديدا ديموغرافيا لبلاده.

وقال مهاجرون من الذين تم ترحيلهم إلى الصحراء، أمس، الخميس، إن عددهم بالمئات ومن بينهم نساء وأطفال تركوا في الخلاء بدون مأوى.