الأردن: إنتاج 19 نوعا من العسل المحلي بنكهات مختلفة

العالم - خاص بالعالم

وأنواع العسل الأردنية، المصنوعة من مصادر مختلفة من النباتات والأزهار، حققت نجاحا كبيرا، خصوصا بعد جائحة كوفيد التي أعطت دفعا قويا للآلاف من مربي النحل المحليين لتلبية الطلب المتزايد.

وقال محمد الخطيب وهو نحال أردني:"الجائحة ساعدتني ومنحتني الوقت الكافي لأتعلم عن النحل وأرعاه بشكل جيد".

وفي المملكة موسمان رئيسيان للإنتاج، الأول من بداية نيسان/ابريل حتى منتصف أيار/مايو، والثاني بين شهري حزيران/يونيو وآب/ أغسطس، بحسب طبيعة المناطق الجغرافية.



وقال معتصم حماد -نحال أردني:"الناس أصبحوا يعرفون قيمته بشكل أكبر ويتجهون إلى العسل البلدي المضمون، فأصبح هناك زيادة مطردة' في الطلب".



وبحسب نقابة النحالين الادرنيين يصل عدد النحالين في المملكة الى أربعة آلاف ما يرفع كمية العسل المنتجة إلى ما يقارب ثمانمئة طن سنويا.



وأوضح محمد الرباعة رئيس نقابة النحالين:"لدينا نحو 2500 نبات زهري، المتر الواحد قد يكون فيه ستة الى سبعة 6 الى 7 أنواع من النبات و'هذا التنوع يميز العسل الأردني، والقيمة العلاجية والغذائية لهذا العسل يتوقع أن تكون أفضل' من باقي الأنواع".



وتشير الارقام الى ان الدخل السنوي لقطاع مربي النحل يصل الى 28 مليون دولار لكن 'القيمة غير المباشرة لتلقيح المحاصيل تفوق المئة مليون دولار'.

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