رئيسي يؤكد جهوزية إيران لتعزيز التعاون والعلاقات مع الدول الأفريقية

العالم - خاص بالعالم

حفاوة الإستقبال أكدها رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا الذي خاطب ضيفه الإيراني بكلمة 'أخي' على مدرج مطار هراري فيما أنشدت فرقة تلامذة المدارس بحجابهم الإسلامي نشيد سلام فرمانده العزيز على قلوب الإيرانيين وشعوب المنطقة.

الرئيس الإيراني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الزيمبابوي أكد جهوزية بلاده لتعزيز التعاون والعلاقات مع الدول الأفريقية مؤكدا إن سياسة ايران هي التعامل مع كل الدول معتبرا أن افريقيا مهمة ولديها امكانات عظيمة.



وأكد إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني:"ان ارادة ايران وزيمبابوي قائمة على توسيع العلاقات بين البلدين فمستوى التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية لم يرق الى اواصر الصداقة التي تجمع الشعب الايراني بنظيره الزيمبابوي".



لقاء الرئيسين الإيراني والزيمبابوي توج بتوقيع البلدين العديد من وثائق التعاون المشتركة والتي شملت مجالات العمل والتوظيف، والسلامة المهنية والصحة وتقليل حوادث العمل والتعليم العالي والبحوث والعلوم والتكنولوجيا إلى جانب التصنيع والإنتاج المشترك للدواء والمعدات العلاجية والصناعات المختلفة من بينها صناعة الآليات الزراعية والجرارات.

وفي أوغندا المحطة الثانية من جولة رئيسي الأفريقية أجرى الرئيس الإيراني مباحثات مع نظيره الأوغندي 'يوفري موسوني'، كما تم التوقيع على 4 وثائق للتعاون بين البلدين، فضلا عن تدشين مكتب ايران للابداع والتقنية في اوغندا.

أما في كينيا وهي المحطة الأولى من جولة الرئيس الإيراني الأفريقية فقد أكد رئيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني وليام روتوا عزم بلاده رفع مستوى التبادل التجاري مع كينيا الى عشرة أضعاف.

وقد شهد المؤتمر الصحفي توقيع خمس وثائق تعاون بين البلدين شملت نقل الخبرات في المجالات الاقتصادية والعلمية.

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