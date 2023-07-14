واشنطن تزود كييف بقنابل عنقودية محظورة

العالم - خاص بالعالم

تدخل أمريكي سافر في الحرب بأوكرانيا، واشنطن تمنح كييف قنابل عنقودية محظورة، وعادة ما تطلق هذه القنابل أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل أشخاصا بشكل عشوائي على مساحة واسعة.

ورغم مخاوف من المخاطر الطويلة الأمد على المدنيين، تعهدت كييف باستخدامها فقط ضد القوات الروسية.

مسؤولون أوكرانيون برروا هذه الخطوة الأميركية بأنها جاءت في ضوء زرع روسيا لألغام في مساحات شاسعة من الأراضي التي أصبحت تحت سيطرتها.

وقال أولكسندر تارنافسكي قائد الجيش الأوكراني:"حصلنا عليها للتوّ ولم نستخدمها بعد، لكنّها قادرة على تغيير ساحة المعركة جذريًّا'.'العدوّ يدرك أيضًا أنّه من خلال الحصول على هذه الذخائر سنتفوّق عليه أنّ القوّات الأوكرانيّة لن تستخدم هذه الذخائر في المناطق المكتظة بالسكان".



روسيا بدورها أستنكرت هذه الخطوة، محذرة على لسنان وزير دفاعها سيرغي شويغو اللجوء إلى نشر أسلحة مماثلة في حال استخدمت أوكرانيا القنابل العنقودية الأميركية ضد قواتها.

ويمر أكثر من خمسمائة يوم على الحرب المندلعة بين القوات الروسية والأوكرانية تبادل فيها الطرفان الاتهامات باستخدام القنابل العنقودية في الصراع.

فيما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن كلا من موسكو وكييف تستخدمان الذخائر العنقودية، ولم توقع روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية التي تحظر إنتاجها وتخزينها واستخدامها ونقلها.

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