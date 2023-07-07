الغرب وازدواجية معايير الحقوق والحريات

العالم - انقلاب الصورة

ونسلط الضوء فيهذا البرنامج عن ازدواجيه المعايير في هذا الغرب المنافق الذي يكذب ويبيعنا شعارات فارغة، المصطلحات التي اطرب اسماعنا بها ليست سوى"غُثَاءً أَحْوَى" ليس فيها اي شيء من المصداقية.

ونبحث في هذا البرنامج في ازدواجية المعايير، سياسة باتت ظاهرة في كل ما يقوم به الغرب تجاه العرب والمسلمين ما يسميه بحرية التعبير والديمقراطية وغيرها، وحريات الاحتجاج والتظاهر ليس سوى كذب ونفاق، والدليل على ذلك آخر ما اتحفتنا به الشرطة والسلطات الفرنسية.



كما استعرض البرنامج مشاهد الاحتجاجات في فرنسا التي لم تعني للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شيئا، الا ان خرج ووجه تحية الى رجال الشرطة الذين قاموا بواجباتهم على اكبر وجه وكأن الرئيس ماكرون يعيش في عالم اخر!!.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...