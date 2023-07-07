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الولايات المتحدة تعلن عن تخلصها من ترسانة الأسلحة الكيميائية

الولايات المتحدة تعلن عن تخلصها من ترسانة الأسلحة الكيميائية
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، أن الولايات المتحدة أكملت التخلص من مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية.

العالم - الأميرکيتان

ويمثل ماكونيل ولاية كنتاكي، التي توجد فيها منشأة عسكرية متخصصة في التخلص من الأسلحة التي تقرر إخراجها من الخدمة.

وأشاد السيناتور الجمهوري في بيان صحفي بالمستودع العسكري بلو غراس (BGAD) لتدميره الدفعة الأخيرة من الأسلحة الكيميائية الموجودة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن "هذا الإنجاز التاريخي هو محصلة لما يقارب ثلاثة عقود من التعاون بين قيادات الحكومات المحلية والفيدرالية، ابتداءا من أعوام الثمانينيات".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المشاركة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، التي ظلت محتفظة بترسانة كبيرة من أسلحة الحرب الكيميائية، في حين أن روسيا دمرت ترسانتها بالكامل في 27 سبتمبر 2017.

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