افتتاح معرض سورية الدولي للبترول والغاز بمشاركة إيرانية

العالم - سوريا

ويهدف المعرض إلى جمع نخبة من كبار المسؤولين والمختصين والخبراء في قطاع الصناعات النفطية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتمكينهم من تبادل الخبرات والأفكار التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة المحلي والعالمي.

وأشار فراس قدور وزير النفط والثروة المعدنية خلال مؤتمر صحفي عقب الافتتاح إلى أهمية المعرض لجهة تبادل المعلومات والخبرات والاطلاع على التكنولوجيا الحديثة في مجال النفط، وخاصة أنه يتزامن مع الخطة التي أطلقتها الوزارة بهدف تفعيل القطاع النفطي وزيادة الإنتاج ومراجعة التشريعات الخاصة بالصناعة النفطية والأمور التنظيمية لهذه الصناعة وتفعيل العقود الموقعة مع الأصدقاء الدوليين بمجال الصناعة النفطية والثروة المعدنية والتركيز على التكنولوجيا الحديثة والبحث عنها في مجال الاستكشاف النفطي، لافتاً في الوقت ذاته إلى خطة الوزارة فيما يتعلق بالاستثمار، وتعاونها مع هيئة الاستثمار السورية ومع غرفة الصناعة والتجارة للمستثمرين المحليين.

كما نوه سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق حسين أكبري بالمشاركات القيمة في المعرض وحرص الجانب الإيراني على المشاركة فيه والرغبة في المساهمة بتطوير القطاع النفطي في سورية، لافتاً إلى الاتفاقيات المشتركة التي تربط الجانبين بهذا المجال وضرورة توسيعها لتجاوز تداعيات الحصار الغربي الجائر على البلدين.

ويستمر المعرض لغاية العاشر من شهر تموز الجاري ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً، والمواصلات مؤمنة من جانب المتحف الوطني بدمشق .