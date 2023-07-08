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قوات الامن الايرانية تحاصر المسلحين في زاهدان

قوات الامن الايرانية تحاصر المسلحين في زاهدان
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر أمني مطلع إن الوضع الأمني ​​في زاهدان تحت السيطرة وان المسلحين الارهابين الذين هاجموا مركزا للشرطة تم محاصرتهم من قبل قوات الامن الايرانية.

العالم - ايران

وقال المصدر المطلع ، في إشارة إلى حادثة زاهدان ، صباح اليوم السبت ، التي هاجمت فيها مجموعة مسلحة مركز الشرطة رقم 16 في مدينة زاهدانزاهدان: إن المسلحين الذين هاجموا هذا المركز محاصرون من قبل قوات الأمن.

وكان عدد من المسلحين الارهابيين قد هاجموا صباح اليوم السبت مركز الشرطة رقم 16 في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران.

وكان هؤلاء الارهابيون مزودين بأحزمة ناسفة حيث بادر اثنان منهم لتفجير نفسيهما.
واستشهد احد رجال الشرطة في هذا الهجوم الارهابي المسلح.

وسيتم الاعلان لاحقا عن معلومات اضافية حول هذا الهجوم الارهابي.

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