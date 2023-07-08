شاهد.. طهران تسجل أكبر احتفال في تاريخ عيد الغدير

العالم - مراسلون

وكأن المدينة اجتمعت كلها، جموع غفيرة، حشود كبيرة تمتد علي مد البصر، ملايين من الايرانيين يملئون الشوارع محتفلين مبتهحين مسرورين بعيد الغدير الاغر.

يقولون انهم حرصوا علی اقامة حفل هو الاكبر في التاريخ بمناسبة امامة اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام.

وقال أحد المشاركين في أفراح عيد الغدير لقناة العالم:"اذا تأخرنا عن التاريخ ولم نعاصر واقعة الغدير، فإننا اتينا اليوم بعد ألف عام ونيف لنقول لأميرالمؤمنين بخ بخ لك يا علي..".

وقالت سيدة طهرانية لقناة العالم:"سيجل هذا الحفل كأكبر حفل علی مدی التاريخ بمناسبة عيد الغدير الاغر وفي طياته رسالة لمن يريدون المساس بالقيم الاسلامية والدينية تقول لهم خسئتم".

غمرة الفرح هي التي عاشتها ايران في عيد الغدير، تعددت أساليب الفرح والكل احياها علی طريقته. ان كنت ايرانياً او عربياً أو أياً كانت قوميتك فيلتم شملك في هذا المسار الاحتفالي".

وقال أحد خدمة اميرالمؤمنين:"يحتفل اتباع اهل البيت بعيد الله الأكبر، عید الغدير الاغر في جميع انحاء الكرة الارضية وبدعوة من الاخوة الايرانيين الذين ناشدوا خدمة اهل البيت في طهران والجالية العراقية بالمشاركة في الاحتفال، شاركنا مراسم الاحتفال وقدمنا لهم دعوة بحضور مراسم الاربعين العظيمة في هذا العام فرحبوا بالدعوة والحمد لله رب العالمين".

عشرة كيلومترات وسط العاصمة الايرانية طهران من ساحة الامام الحسين عليه السلام الی ساحة الحرية مروراً بشارع الثورة الاسلامية شهدت حضور ما لايقل عن ثلاثة ميلايين محتفل من النساء و الرجال و الشيبة و الشباب و حتی الأطفال في صورة قل نظيرها كمؤشر علی وعي الأمة في مواجهة التضليل الذي يمارسه الاعلام المعادي الشامل.

ان عيد الغدير عيد الانسانية، هكذا وصفه العظماء لما يحمل من معاني التعاضد والتكافل ولعل مليونية طهران في عيد الغدير الأغر من ابرز تجليات هذا التعاضد والتكافل.