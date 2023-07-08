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اتفاق ايراني جزائري على إلغاء التأشيرات السياسية

اتفاق ايراني جزائري على إلغاء التأشيرات السياسية
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

 أكد وزير الخارجية "حسين امير عبد اللهيان" بعد لقائه وزير الخارجية الجزائري "أحمد عطاف " أن العلاقات بين البلدين تسير على المسار الصحيح وتم الاتفاق على إلغاء التأشيرات السياسية كخطوة أولى وبعد ذلك لإلغاء التأشيرات الطبيعية.

العالم - ايران

وقد صرح وزير الخارجية " حسين أمير اللهيان" بعد لقائه مع نظيره الجزائري "أحمد عطاف" اليوم السبت في مؤتمر صحفي مشترك بأن العلاقات بين البلدين تسير على المسار الصحيح مشيرا الى إجراء محادثات سياسية جيدة على مستوى كبار المسؤولين من كلا الجانبين ومؤكدا على مواصلتها في المستقبل.

واشار اميرعبد اللهيان الى انه من المقرر ان يتم الاتفاق الثنائي على طريقة إلغاء التأشيرات السياسية في الخطوة الأولى وبعد ذلك على إلغاء التأشيرات العادية.

وفي هذا السياق لفت امير عبد اللهيان انه سوف يتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة للجانبين على مستوى النائب الأول لرئيس الجمهورية الايراني ورئيس وزراء الجزائر ووزارتا خارجية الجانبين لمتابعة ملف التأشيرات.

وتابع أميرعبد اللهيان بأن البلدين اتفقا على تسريع التعاون بينهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والشركات القائمة على المعرفة والزراعة والطب والمعدات الطبية والصناعة والتعدين.

يتبع..

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