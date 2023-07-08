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الرئيس رئيسي يزور هذا الاسبوع 3 دول افريقية

الرئيس رئيسي يزور هذا الاسبوع 3 دول افريقية
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

في اطار سياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجه المشترك، وتنويع وجهات الصادرات الوطنية وتوفير مجالات للتعاون السياسي والتجاري، سيقوم الرئيس الايراني "السيد ابراهيم رئيسي"، يوم الثلاثاء المقبل، بزيارة 3 بلدان افريقية وهي اوغندا وزيمبابوي وكينيا؛ ملبيا دعوة نظرائه لدى تلك الدول.

العالم - ايران

ويتضمن برنامج هذه الجولة الافريقية، عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاث ورعاية الاجتماعات المشتركة بين اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع نظرائهم في تلك البلدان، وايضا توقيع وثائق للتعاون، وعقد مؤتمر صحافي لشرح نتائج اللقاءات الثنائية.

وفي سياق التعريف بالفرص والطاقات الاقتصادية والتجارية لدى ايران وكل من الدول الافريقية الثلاث، سيعقد الرئيس الايراني اجتماعات مشتركة مع رجال الاعمال ومسؤولي الشؤون الاقتصادية الايرانيين ورعايا الدول المستضيفة (زيمبابوي وكينيا واوغندا).

علما، ان زيارة رئيسي المرتقبة الى القارة الافريقية ستكون الاولى لرئيس جمهورية ايران الاسلامية منذ 11 عاما مضت، وهي تصب في سياق النهج المتوازن للحكومة الايرانية الـ 13 الذي يرتكز على التقارب والتعددية القطبية الاقتصادية، وتعزيز مساهمة ايران في اقتصاد القارة الافريقية بسعة تبلغ نحو 600 مليار دولار.

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الرئيس رئيسي يزور هذا الاسبوع 3 دول افريقية

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