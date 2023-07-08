السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣
٠٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تدهور صحة الأسير الفلسطيني رائد بدوان.. وتوترٌ في سجن النقب

تدهور صحة الأسير الفلسطيني رائد بدوان.. وتوترٌ في سجن النقب
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

انطلقت دعوات فلسطينية، اليوم السبت، لإنقاذ حياة الأسير المقدسي رائد بدوان (61 عاماً)، وذلك بعد تدهور حالته الصحية داخل سجن النقب، تزامناً مع حالة توتر متصاعدة في السجن.

العالم - فلسطين

وحمّلت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير بدوان، الذي تدهورت حالته الصحية مؤخراً بسبب مماطلة إدارة سجن النقب في نقله للمستشفى.

وتوجَّهت وزارة الأسرى والمحررين، بدعوة عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر لتشكيل وفد طبي، وزيارة الأسير بدوان، الذي يعاني ظروفاً صحية سيئة منذ اعتقاله عام 2015.

بدوره، أكّد مكتب إعلام الأسرى، وصول تعزيزات كبيرة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال إلى سجن النقب، في ظل التوتر المستمر، منذ مساء أمس الجمعة.

روابط ذات صلة

ممثل الاتحاد الأوروبي: ما جرى في جنين مؤلمًا وينتهك القانون الدولي + صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تنديداً بحرق القرآن..أنصار الصدر يجددون تظاهراتهم في كربلاء المقدسة

رئيسي: لو اتحدت الدول الإسلامية في دعم فلسطين لما شهدنا الكثير من فظائع نظام السلطة

خرفي: سنشهد تطورا كبيرا على المستوى التجاري بين إيران والجزائر

البوصلة.. أسود الضفة ترسي قواعد جديدة للمقاومة

روسيا تعلق على قرار امريكا تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية

تدهور صحة الأسير الفلسطيني رائد بدوان.. وتوترٌ في سجن النقب