تدهور صحة الأسير الفلسطيني رائد بدوان.. وتوترٌ في سجن النقب

العالم - فلسطين

وحمّلت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير بدوان، الذي تدهورت حالته الصحية مؤخراً بسبب مماطلة إدارة سجن النقب في نقله للمستشفى.

وتوجَّهت وزارة الأسرى والمحررين، بدعوة عاجلة للجنة الدولية للصليب الأحمر لتشكيل وفد طبي، وزيارة الأسير بدوان، الذي يعاني ظروفاً صحية سيئة منذ اعتقاله عام 2015.

بدوره، أكّد مكتب إعلام الأسرى، وصول تعزيزات كبيرة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال إلى سجن النقب، في ظل التوتر المستمر، منذ مساء أمس الجمعة.