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تنديداً بحرق القرآن..أنصار الصدر يجددون تظاهراتهم في كربلاء المقدسة

تنديداً بحرق القرآن..أنصار الصدر يجددون تظاهراتهم في كربلاء المقدسة
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

جدد أنصار التيار الصدري، اليوم السبت، تظاهراتهم في محافظة كربلاء المقدسة؛ تنديداً بحرق القرآن الكريم.

العالم - العراق

وقالت مصادر عراقية، إن المئات من أنصار التيار الصدري، خرجوا اليوم، في تظاهرة منددة بالإساءة للقرآن الكريم، وذلك في سريع حي الرمضان وسط كربلاء.

وطالب المتظاهرون، بتفعيل دور الانتربول والقاء القبض على المجرم ومحاكمته في العراق وغلق السفارة السويدية.

وفي 28 حزيران 2023، قام سويدي من أصل عراقي يدعى (سلوان موميكا) بتمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحاً بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

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تنديداً بحرق القرآن..أنصار الصدر يجددون تظاهراتهم في كربلاء المقدسة

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