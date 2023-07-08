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مشعل يدعو لمشاركة عربية إسلامية في القتال داخل فلسطين ضد الاحتلال

مشعل يدعو لمشاركة عربية إسلامية في القتال داخل فلسطين ضد الاحتلال
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج خالد مشعل، إلى مشاركة عربية إسلامية في المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني على أرض المعركة داخل فلسطين، مؤكدا أن باقي أنواع الدعم المادية والجماهيرية مطلوبة، لكن المرحلة تتطلب اليوم حسبه، “إراقة الدماء”.

العالم - فلسطين

وجاء كلام مشعل الموجود في الجزائر برفقة وفد من حركة حماس، تفاعلا مع هتافات الجمهور الذي كان يردد “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، خلال مؤتمر جماهيري نظمته حركة مجتمع السلم في إحياء ذكرى وفاة مؤسسها محفوظ نحناح وذكرى الاستقلال الوطني.

وقال رئيس حماس مخاطبا الحاضرين “هذا الهتاف الجميل ما دمتم هتفتم به وله مكانه في كلمتي، سأبكر به.. هذا الهتاف مطلوب اليوم أن يتحول إلى حقيقة، بمعنى أن الأمة لم تقصر في الدعم المادي والجماهيري والإعلامي، لكننا وصلنا إلى مرحلة أخرى وعدونا يتآمر علينا في القدس والأقصى ويريد حسم المعركة”.

وأضاف مشعل، فيما يبدو أنه تحوّل في توجه المقاومة التي لم تكن تطلب من قبل الدعم بالمقاتلين من خارج فلسطين، “لقد أصبحنا اليوم أمام استحقاق أن يراق الدم العربي والمسلم جنبا إلى جنب مع الدم الفلسطيني على أرض الأقصى والقدس وفلسطين”.

وشدد على ضرورة أن تحدث الأمة العربية “نقلة على مستوى دعمها للقضية الفلسطينية، من مرحلة الدعم إلى مرحلة الشراكة والانخراط في المعركة”، مبرزا أنه في حال قدمت كل دولة بعض بناتها وأبنائها ليستشهدوا في أرض فلسطين، لن يبقى“ لإسرائيل” مكان في المنطقة”.

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