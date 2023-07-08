استخبارات الاحتلال تحذر من اندلاع حرب مع حزب الله بسبب تآكل قوة الردع

وبحسب الاستخبارات العسكرية، ان هذا الامر يعزز دافعية الحزب لمواصلة ما اسمته بالاستفزازات، وضمن ذلك السماح بإطلاق قذيفة مدفعية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات الشمال، فضلا عما سبق ذلك من إطلاق صواريخ.

استخبارات الاحتلال اكدت ان أكثر ما اسمته بمظاهر الاستفزاز صخبا هي التي أقدم عليها حزب الله مؤخرا وتمثلت في نصب خيام لعناصره داخل منطقة يحتلها كيان الاحتلال في إشارة إلى منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة. واشارت الى أن هذه الخطوات تترافق مع التطورات الأمنية في الضفة الغربية.

الى ذلك وجه الناطق السابق لجيش الاحتلال روني ملنيس، انتقادات لاذعة لحكومة بنيامين نتنياهو، واعتبرها مردوعة من قبل حزب الله، ما جعلها تتجاهل استفزازاته، مضيفا ان حكومة نتنياهو تحاول ردع جنين، لكنها في الوقت ذاته تثبت أنها مردوعة من حزب الله، وهذا ما يفسر أنه قد مضى شهر على نصب خيامه داخل مزارع شبعا وتل ابيب عجزت عن إخلاء الخيام على مدى شهر.

في السياق نفسه يتوقع الاعلام العبري أن حربا بين كيان الاحتلال وحزب الله ستندلع قريبا. داعيا الحكومة والمعارضة لإنهاء خلافاتهما حول التعديلات القضائية والاستعداد للمواجهة القادمة.

ويرى المراقبون ان كيان الاحتلال بتفككه الداخلي المستمر منذ سنوات، يجعله عاجزا عن القيام باي عملية عسكرية ناجحة بل على العكس دائما ما يفشل وينقلب الفشل على الداخل، فالكيان الذي فشل في جنين وقطاع غزة، غير قادر على الصمود امام قوة حزب الله وتماسكه وتكتيكاته العسكرية التي اثبتت نجاحها على مدى السنوات الماضية.