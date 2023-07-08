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للأسبوع الـ 27.. التظاهرات تعمّ كيان الاحتلال احتجاجاً على التعديلات القضائية

للأسبوع الـ 27.. التظاهرات تعمّ كيان الاحتلال احتجاجاً على التعديلات القضائية
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

عمت الاحتجاجات معظم مدن كيان الاحتلال الإسرائيلي ، مساء اليوم السبت، رفضا لخطة إصلاح القضاء، التي تصر حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في تنفيذها وسط تنديد المعارضة.

العالم - الاحتلال

وتظاهر الآلاف في ميدان كابلان في تل أبيب، بعد مسيرة جابت أنحاء المدينة، وأعلنت منظمة "إخوان السلاح" (مكونة من جنود وضباط احتياط) الاحتجاجية أن ناشطيها يعتزمون التظاهر الليلة قرب منزل وزير الحرب يوآف غالانت، وفق صحيفة "هآرتس".

وقالت المنظمة في بيان، "سيأتي معنا رؤساء أركان سابقون وألوية سابقون في الجيش وقادة في الموساد، والشاباك الشرطة. سنرفع أعيننا جميعًا إلى الوزير ، الذي أثبت بالفعل أن ما يمليه عليه ضميره لن يسمح له بالإضرار بأمن "إسرائيل" وتمزيق الشعب".

وتظاهر نحو 2000 مستوطن في بئر السبع (جنوب) وأغلقوا شارع يتسحاق ريغر وسط المدينة.

في الوقت نفسه، قالت حركة "الاحتجاج الشعبي" في حيفا (شمال)، إن نحو 30 ألف مستوطن يتظاهرون في مفرق حوريف في المدينة ضد خطة نتنياهو.

وتظاهر الآلاف في رعنانا ونتانيا (وسط) وكريات غات (جنوب) والخضيرة (شمال).

ويخرج المسوطنون ، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، احتجاجا على مشروع حكومي يقلص سلطة المحكمة العليا ويعزز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة. وفيما تقول المعارضة إن خطة نتنياهو ستقضي على "الديمقراطية" وترسخ لحكم استبدادي، ينفي رئيس الوزراء ذلك، ويقول إن الخطة تهدف إلى إعادة التوزان بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

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للأسبوع الـ 27.. التظاهرات تعمّ كيان الاحتلال احتجاجاً على التعديلات القضائية

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