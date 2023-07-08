تسجيل 9 حالات انتهاك من قبل 'التحالف' الأمريكي في سوريا

العالم - سوریا

وقال غورينوف للصحفيين: "الجانب الروسي يلفت الانتباه إلى الظهور المستمر للطائرات دون طيار التابعة للتحالف في المجال الجوي المغلق اتصالًا بالتدريبات الروسية السورية المشتركة".

وأضاف: "خلال اليوم الماضي، سُجلت 9 حالات انتهاك من جانب طائرات مسيرة تابعة للتحالف في المنطقة المغلقة".

وتابع: "تم تسجيل 6 رحلات جوية غير متضاربة من طائرتين من طراز "تايفون"، وطائرتين من طراز "رافال"، وطائرتين من طراز "إف-16" للتحالف".

وأشار إلى أنه تم تسجيل ثلاث قذائف في منطقة خفض التصعيد في إدلب، خلال اليوم الماضي، واحدة في محافظة إدلب واثنتان في محافظة اللاذقية.