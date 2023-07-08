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تسجيل 9 حالات انتهاك من قبل 'التحالف' الأمريكي في سوريا

تسجيل 9 حالات انتهاك من قبل 'التحالف' الأمريكي في سوريا
السبت ٠٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن 9 حالات انتهاك من قبل التحالف الأمريكي في منطقة مغلقة الأجواء بسبب إجراء تدريبات عسكرية روسية سورية مشتركة.

العالم - سوریا

وقال غورينوف للصحفيين: "الجانب الروسي يلفت الانتباه إلى الظهور المستمر للطائرات دون طيار التابعة للتحالف في المجال الجوي المغلق اتصالًا بالتدريبات الروسية السورية المشتركة".

وأضاف: "خلال اليوم الماضي، سُجلت 9 حالات انتهاك من جانب طائرات مسيرة تابعة للتحالف في المنطقة المغلقة".

وتابع: "تم تسجيل 6 رحلات جوية غير متضاربة من طائرتين من طراز "تايفون"، وطائرتين من طراز "رافال"، وطائرتين من طراز "إف-16" للتحالف".

وأشار إلى أنه تم تسجيل ثلاث قذائف في منطقة خفض التصعيد في إدلب، خلال اليوم الماضي، واحدة في محافظة إدلب واثنتان في محافظة اللاذقية.

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تسجيل 9 حالات انتهاك من قبل 'التحالف' الأمريكي في سوريا

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