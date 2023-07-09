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باكستان تدين الهجوم الارهابي في زاهدان جنوب شرقي ايران

باكستان تدين الهجوم الارهابي في زاهدان جنوب شرقي ايران
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

 اصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا ادانت فيه بشدة الهجوم الارهابي الذي وقع صباح السبت في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ايران وعبرت عن تضامنها مع جمهورية ايران الاسلامية حكومة وشعبا.

العالم - ايران

وأعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الباكستانية في بيان: إن باكستان تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في زاهدان ، والذي أسفر عن استشهاد اثنين من قوات الأمن الإيرانية.

وجاء في هذا البيان: إن باكستان تقف إلى جانب إيران شعبًا وحكومتها في التعامل مع مشكلة الإرهاب المشتركة وتعرب عن التضامن معها.

كما كتب رحيم حياة قريشي ، سفير باكستان لدى إيران ، على حسابه الرسمي على تويتر: نحيي روحي الشهيدين من كوادر قوات الأمن الإيرانية اللذين استشهدا في المخطط الشيطاني الفاشل للارهابيين.

وعبر قريشي عن تعازيه لأسرتي شهيدي هجوم زاهدان ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعلنت الدائرة الصحفية في سفارة باكستان في طهران على حسابها الرسمي: أن باكستان تدين بشدة الهجوم الإرهابي في زاهدان.

وأعربت السفارة الباكستانية عن تضامنها مع أسرتي الشهيدين وكذلك قوات الأمن الإيرانية ، مؤكدة أن إسلام آباد تدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

وقال المتحدث باسم قوى الامن الداخلي الايراني: ان الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم على المركز 16 لشرطة زاهدان ادى الى مقتل الارهابيين الأربعة الذين هاجموا المركز كما استشهد في هذا الحادث اثنان من قوى الامن الداخلي.

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