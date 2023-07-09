باكستان تدين الهجوم الارهابي في زاهدان جنوب شرقي ايران

العالم - ايران

وأعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الباكستانية في بيان: إن باكستان تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في زاهدان ، والذي أسفر عن استشهاد اثنين من قوات الأمن الإيرانية.

وجاء في هذا البيان: إن باكستان تقف إلى جانب إيران شعبًا وحكومتها في التعامل مع مشكلة الإرهاب المشتركة وتعرب عن التضامن معها.

كما كتب رحيم حياة قريشي ، سفير باكستان لدى إيران ، على حسابه الرسمي على تويتر: نحيي روحي الشهيدين من كوادر قوات الأمن الإيرانية اللذين استشهدا في المخطط الشيطاني الفاشل للارهابيين.

وعبر قريشي عن تعازيه لأسرتي شهيدي هجوم زاهدان ، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعلنت الدائرة الصحفية في سفارة باكستان في طهران على حسابها الرسمي: أن باكستان تدين بشدة الهجوم الإرهابي في زاهدان.

وأعربت السفارة الباكستانية عن تضامنها مع أسرتي الشهيدين وكذلك قوات الأمن الإيرانية ، مؤكدة أن إسلام آباد تدين الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

وقال المتحدث باسم قوى الامن الداخلي الايراني: ان الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم على المركز 16 لشرطة زاهدان ادى الى مقتل الارهابيين الأربعة الذين هاجموا المركز كما استشهد في هذا الحادث اثنان من قوى الامن الداخلي.