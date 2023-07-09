لجنة المواءمة لخطة التنمية الخمسية السابعة تصادق على خطوطها العامة

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وقال زنكنه في تصريح له مساء السبت عن اجتماع اللجنة: انعقد اليوم اجتماع لجنة المواءمة لخطة التنمية السابعة على فترتين، صباحية ومسائية، بحضور مجموعة من وزراء الحكومة.

وأكد المتحدث باسم لجنة المواءمة للخطة الخمسية السابعة للتنمية: بعد المناقشة والمراجعة والاستماع إلى تقارير بعض وزراء الحكومة، وكذلك رئيس منظمة التخطيط والميزانية ، ورئيس مركز أبحاث مجلس الشورى، ورئيس ديوان الحسابات وكذلك وجهات نظر النواب المؤيدين والمعارضين، فقد تمت المصادقة على الخطوط العامة للخطة بـ 27 صوتًا مؤيدًا ، و 6 أصوات معارضة وصوت واحد ممتنع من إجمالي 34 نائبا حاضرًا.