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لجنة المواءمة لخطة التنمية الخمسية السابعة تصادق على خطوطها العامة

لجنة المواءمة لخطة التنمية الخمسية السابعة تصادق على خطوطها العامة
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

 أعلن المتحدث باسم لجنة المواءمة لخطة التنمية الخمسية السابعة، محسن زنكنة ، المصادقة في اجتماع هذه اللجنة، على الخطوط العامة للخطة.

العالم - ايران

وقال زنكنه في تصريح له مساء السبت عن اجتماع اللجنة: انعقد اليوم اجتماع لجنة المواءمة لخطة التنمية السابعة على فترتين، صباحية ومسائية، بحضور مجموعة من وزراء الحكومة.

وأكد المتحدث باسم لجنة المواءمة للخطة الخمسية السابعة للتنمية: بعد المناقشة والمراجعة والاستماع إلى تقارير بعض وزراء الحكومة، وكذلك رئيس منظمة التخطيط والميزانية ، ورئيس مركز أبحاث مجلس الشورى، ورئيس ديوان الحسابات وكذلك وجهات نظر النواب المؤيدين والمعارضين، فقد تمت المصادقة على الخطوط العامة للخطة بـ 27 صوتًا مؤيدًا ، و 6 أصوات معارضة وصوت واحد ممتنع من إجمالي 34 نائبا حاضرًا.

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لجنة المواءمة لخطة التنمية الخمسية السابعة تصادق على خطوطها العامة

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