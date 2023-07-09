اليمن..وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء تمنع إدخال أي منتجات أو بضائع سويدية

العالم - اليمن

أعلن وزير الصناعة والتجارة بحكومة الإنقاذ، محمد شرف المطهر، أن الوزارة اتخذت إجراءات بهذا الشأن استجابة لتوجيهات قائد حركة أنصارالله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي.

وأوضح أن تلك الإجراءات تتضمن"حظر جميع السلع ذات المنشأ السويدي، سواء التي يتم استيرادها مباشرة من السويد أَو التي يتم استيرادها عبر دول أُخرى" إلى جانب "إلغاء وشطب الوكالات المسجلة لدى الوزارة للسلع والمنتجات والخدمات ذات المنشأ السويدي".

وَأَضَـافَ أن قرارات الوزارة تتضمن أيضا: "إلغاء وشطب تسجيل فروع الشركات والبيوت الأجنبية التي تعمل باسم أَو لحساب شركة، أَو بيت أجنبي سويدي" و"حظر استقبال أية طلبات أَو معاملات متعلقة بأية وكالة أَو علامة تجارية ذات ارتباط بالسلع ذات المنشأ السويدي".

وبالتوازي مع القرارات والإجراءات الرسمية، خرجت قبل أَيام حشود جماهيرية كبيرة في مسيرة غاضبة في العاصمة صنعاء؛ استنكارا لجريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في السويد؛ وتضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداءات الصهيونية المستمرة.

وأكد بيان المسيرة أن جريمة إحراق نسخ المصحف الشريف تستهدف العالم الإسلامي ومقدساته بصورة "لا يجوز السكوت عنها" مشيرا إلى أن اللوبي الصهيوني المسيطر على قرار الغرب يقف وراء هذه الجريمة بشكل مباشر.

ودعا بيان الخروج الجماهيري دول وشعوبَ العالم الإسلامي إلى اتخاذ مواقف وإجراءات عملية حازمة تجاه السويد، بما في ذلك مقاطعة بضائعها ومنتجاتها وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.