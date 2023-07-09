الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣
٠٧:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام الاسرائيلي والخوف من تعاظم قدرات حزب الله

الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ الكلام الاسرائيلي عن الخشية من تعاظم قدرات حزب الله مع حلول ذكری حرب تموز؟

العالم - مع الحدث

ماذا يقصد اعلامهم بضرورة وقف كل شئ والاستعداد لحرب لم تشهد الساحة الداخلية مثلها؟

ما دلالة تصريح قائد سلاح البر السابق من ان المشكلة الاكبر التي تواجه كيانه هي تفكك النسيج الاجتماعي؟

هل الكيان هو في منعطف استراتيجي أمني مع تآكل قدراته وفقدان ردعه ولماذا يكشف عنه؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من المستشار في العلاقات الدولية د. قاسم حدرج، والخبير بالشؤون الاسرائيلية اسماعيل مسلماني، والمختص بالملف الاسرائيلي تحسين الحلبي.

روابط ذات صلة

على أعتاب نصر تموز.. إلى أين وصل الحال بالاحتلال؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كنعاني: الکیان الصهيوني یشهد هزيمة تاريخية جديدة بالهجوم على جنين

تشييع جثامين شهداء الهجوم الإرهابي في زاهدان

الجناح الايراني يشهد اقبالا لافتا في المعرض الزراعي بكازان في روسيا

كنعاني: واشنطن مصرّة على مواصلة وتعقيد الحرب في أوكرانيا

الصحة السودانية تعلن.. مقتل 22 مدنيا على الأقل في غارات جوية على أم درمان

'جسر القرم'.. كييف تتبنى تفجيره وبرلمان القرم يتوعد بملاحقة زيلينسكي