الاعلام الاسرائيلي والخوف من تعاظم قدرات حزب الله

العالم - مع الحدث

ماذا يقصد اعلامهم بضرورة وقف كل شئ والاستعداد لحرب لم تشهد الساحة الداخلية مثلها؟

ما دلالة تصريح قائد سلاح البر السابق من ان المشكلة الاكبر التي تواجه كيانه هي تفكك النسيج الاجتماعي؟

هل الكيان هو في منعطف استراتيجي أمني مع تآكل قدراته وفقدان ردعه ولماذا يكشف عنه؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من المستشار في العلاقات الدولية د. قاسم حدرج، والخبير بالشؤون الاسرائيلية اسماعيل مسلماني، والمختص بالملف الاسرائيلي تحسين الحلبي.