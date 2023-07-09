"تل ابيب" تتصدع بالمظاهرات وتنهار قبل ما توصلها المقاومة!

وقد نظم مئات المحتجين مسيرات في تل أبيب وأغلق بعضهم طريقا سريعا رئيسيا وأشعلوا النيران، وقد جرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة.



وغرد ياسين زيدان... مشهد من المظاهرات ضد نتنياهو في تل أبيب والتي أشعلتها من جديد استقالة رئيس شرطة تل أبيب والذي عرف بتعاطفه مع المتظاهرين. بالنسبة للصهاينة في تل أبيب ومعارضي نتنياهو بالتحديد لا يهمهم ما يحصل في الضفة من خسائر للجيش، وخاصة أن القتلى من مستوطنات الضفة.

وقال الخبر.. تظاهرات حاشدة في تل_أبيب والمتظاهرين يقيمون الحواجز ويحرقون النيران على الطريق السريع الرئيسي للمدينة كل ذلك ضد قانون الإصلاح الحكومي والقضائي. اقتحم رجل مجهول الحشد وتسبب بإصابة ثلاثة اشخاص استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريقهم.

وكتب ابراهيم الصنعاني ... إسرائيل تتصدع بالمظاهرات يعني بتنهار قبلما نوصل ونقاتلهم؟؟