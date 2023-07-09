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ايران...إعداد منظومة محاكاة الحرب الالكترونية للطائرة المقاتلة 'ميغ 29'

ايران...إعداد منظومة محاكاة الحرب الالكترونية للطائرة المقاتلة 'ميغ 29'
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

تم إعداد منظومة محاكاة الحرب الالكترونية للطائرة المقاتلة "ميغ 29" للقوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية وسيتم تسليمها إلى القواعد التي تمتلك هذه الطائرة في الأيام المقبلة.

العالم - ايران

يتبع...

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ايران...إعداد منظومة محاكاة الحرب الالكترونية للطائرة المقاتلة 'ميغ 29'

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