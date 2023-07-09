توقف قدرات الاحتلال أمام تعاظم قدرات حزب الله

العالم – ما رأيکم

وأكد المستشار في العلاقات الدولية د. قاسم حدرج ان جيل الهزائم في "اسرائيل" بدأ يخاف بوضوح من تعاظم قدرات حزب الله.

وقال د. حدرج في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الساحة الاعلامية والعسكرية في "اسرائيل" بدأت تخشی تعاظم قدرات حزب الله لكن من الضروري معرفة من الذين بدأوا يخشون هذه القدرات.

وأوضح ان جيل الهزائم في "اسرائيل" والذين هم جيل مابعد الـ2000، لم يروا من الجيش الاسرائيلي سوی اخفاقات في مواجهة حزب الله والان تكرس هذه الاخفاقات مع المقاومة الفلسطينية.

وشدد حدرج ان أهم عنصر في تكوين محور المقاومة وفي هزائم "اسرائيل" كانت شخصية أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي اطلق الاسرائيليون عليه الكثير من الالقاب من ضمنها "سيد الحرب النفسية" و"الفنان في قرائة المشهد الاسرائيلي".

وأشار الی موضوع نصف الخيمة التي تحولت الی خيبة للجيش الاسرائيلي بعدما قال نائب حزب الله الحاج محمد رعد:"ان كنتم قادرين علی ازالتها فافعلوا والا فاسكتوا".

وأشار ايضا الی انزال طائرة اسرائيلية بدلاً من اسقاطها مؤكداً ان هذه التقنية العالية تثير الرعب من تطور قدرات حزب الله في المجال التقني.

ورأی حدرج ان مناورة الجيش الاسرائيلي لمحاكاة عمليات مواجهة في جنوب لبنان ايضاً تدل علی ان الصهاينة يخشون ان تكون حربهم المقبلة مع حزب الله لبنان.

وبيّن ان حزب الله اصبح يمسك بزمام المبادرة كما يتعلق بترسيم الحدود البحرية مع لبنان التي اعتبرها جميع الاسرائيليون انها هزيمة نكراء واذعان من الجانب الاسرائيلي بالتنازل عما يسمونها بالمياه الاسرائيلية الخالصة، تحت وطأة تهديد حزب الله بثلاث مسيرات غيرمسلحة.

فيما أکد المختص بالملف الاسرائيلي تحسين الحلبي ان الولايات المتحدة أصبحت متأکدة من ضعف "اسرائيل" في المنطقة.

وقال الحلبي کل من هزم "اسرائيل" في معرکة، ازدادت قدراته فغزة ازدادت قدراتها بعدما أجبرت الاحتلال بالانسحاب عام 2005 وحزب الله منذ عام 2000 حتی الان تزداد قدراته بعشرات الاضعاف والتقنيات الحديثة جداً.

وبيّن ان کيان الاحتلال بقي علی نفس قدراته طول هذه المدة ولهذا ارغم ان يستعين اخيراً بالقوات الاميرکية ولأول مرة يريد الاستعانة بقوات المارينز کقوة بشرية لأنه يخشی من جبهة الشمال وجنوب لبنان.

ورأی الخبير بالشؤون الاسرائيلية اسماعيل مسلماني ان کيان الاحتلال متأزم داخلياً ويسعی وراء ذرائع لصرف الانظار عن هذه الازمات.

وأکد ان صمود جنين امام اجتياح القوات الاسرائيلية تسبب في مخاوف جدية لدی الشارع الاسرائيلي، فجنين وقفت أمام الجيش الاسرائيلي بإمکانياتها المختصرة، فماذا سيکون مصير "اسرائيل" اذا تورطت بحرب مع حزب الله وامکانياته الهائلة وقدراته المتطورة.

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