وزير خارجية أذربيجان: العلاقات مع إيران مهمة جدا

العالم - ايران

ووصف "جيهون بيرموف "الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى باكو بانها كانت ايجابية وناقشنا خلالها العلاقات الثنائية.

وأضاف: بناءً على المناقشات التي جرت خلال هذه الرحلة، سيتم اتخاذ خطوات جادة لتطبيع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان.

واشار الى توترات في العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال ان البلدين يعملان على تحسين علاقاتهما.

وأكد: إننا نرى أن إيران تتخذ خطوات لحل التوترات والخلافات وفي المقابل سيتخذ الجانب الأذربيجاني الإجراءات المناسبة.

وطالب "بيرموف" بمعاقبة مرتكبي هجوم الشتاء الماضي على سفارة جمهورية أذربيجان في طهران وقال: إن مسؤولي باكو لديهم توقعات جادة في هذا الصدد.

وأضاف: هناك أسباب محددة لتعليق أنشطة سفارة جمهورية أذربيجان في طهران ولكن بعد ضمان كامل لأمن سفارتنا في إيران، يمكننا التخطيط لاستئناف أنشطتنا.

وتابع وزير خارجية جمهورية أذربيجان: في المستقبل القريب، سيعقد اجتماع للرؤساء المشتركين للجنة الحكومية لجمهورية أذربيجان وجمهورية الإسلامية الإيرانیة.

وأضاف: هناك العديد من المشاريع الاقتصادية بين جمهورية أذربيجان وإيران، بعضها قيد التنفيذ والبعض الآخر في مرحلة تمهيدية.

كما أشار بيرموف إلى استمرار الجهود والعمل المكثف لتطبيع العلاقات بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا خلال الأشهر الماضية وأضاف: خلال الأشهر القليلة الماضية ، عقدت عدة اجتماعات على مستوى رئيسي البلدين، كما أجريت في نفس الوقت اتصالات مكثفة على مستوى وزيري خارجية الجانبين.