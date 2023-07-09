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الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد بوشامة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى سوريا

الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد بوشامة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى سوريا
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

تقبل الرئيس السوري بشار الأسد صباح اليوم أوراق اعتماد كمال بوشامة سفيراً فوق العادة، ومفوضاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية.

العالم - سوريا

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