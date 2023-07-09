رئيسي يستقبل سفراء الفلبين وليبيا وبنغلادش والهند

العالم- ايران

واستقبل رئيس السلطة التنفيذية في ايران الاسلامية قبل ظهر اليوم الأحد كلا من «ربرتو جي مانالو» و«جمعة حسن فضیل» و«منجورول کریم خان جودري» و«رودرا غايوراو شرست»، السفراء الجدد لكل من الفلبين ولیبيا وبنغلادش والهند.

وأشار الرئيس رئيسي في هذه اللقاءات الى الطاقات الموجودة لدى كل من ايران الاسلامية والدول المذكورة، مؤكدا ضرورة بذل الجهود لتنشيط هذه الطاقات لرفع مستوى العلاقات بين طهران وهذه الدول، خاصة في مجال التبادل التجاري والاقتصادي.

بدورهم أكد السفراء الاهتمام المنقطع النظير الذي تبديه دولهم وقرارها في متابعة المهمات المحولة اليهم في التبادل التجاري المتقابل بين كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولهم في مختلف المجالات.