الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي يستقبل سفراء الفلبين وليبيا وبنغلادش والهند

رئيسي يستقبل سفراء الفلبين وليبيا وبنغلادش والهند
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله "ابراهيم رئيسي" ضرورة تعزيز العلاقات بين ايران والفلبين وليبيا وبنغلادش والهند، وذلك لدى استقباله اليوم الاحد السفراء الجدد لهذه الدول في طهران كل على انفراد.

العالم- ايران

واستقبل رئيس السلطة التنفيذية في ايران الاسلامية قبل ظهر اليوم الأحد كلا من «ربرتو جي مانالو» و«جمعة حسن فضیل» و«منجورول کریم خان جودري» و«رودرا غايوراو شرست»، السفراء الجدد لكل من الفلبين ولیبيا وبنغلادش والهند.

وأشار الرئيس رئيسي في هذه اللقاءات الى الطاقات الموجودة لدى كل من ايران الاسلامية والدول المذكورة، مؤكدا ضرورة بذل الجهود لتنشيط هذه الطاقات لرفع مستوى العلاقات بين طهران وهذه الدول، خاصة في مجال التبادل التجاري والاقتصادي.

بدورهم أكد السفراء الاهتمام المنقطع النظير الذي تبديه دولهم وقرارها في متابعة المهمات المحولة اليهم في التبادل التجاري المتقابل بين كل من الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولهم في مختلف المجالات.

روابط ذات صلة

السفير الليبي في طهران يقدم أوراق أعتماده للرئيس الإيراني +صور

رئيسي: لو اتحدت الدول الإسلامية في دعم فلسطين لما شهدنا الكثير من فظائع نظام السلطة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي يستقبل سفراء الفلبين وليبيا وبنغلادش والهند

ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا إلى الناتو.. وكييف تطالب بــ"ضمان"

مقتل زعيم داعش الإرهابي "أبو أسامة المهاجر" بغارة جوية شرق سوريا

الأردن.. قوة أمنية تقضي على 3 مطلوبين محكومين بقضايا إرهاب

الإحتلال يفرج عن القيادي في حماس "الشيخ حسن يوسف"

السفير الليبي في طهران يقدم أوراق أعتماده للرئيس الإيراني +صور