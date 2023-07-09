محافظ دمشق يبحث مع السفير الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية أكد المهندس كريشاتي عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، معربا عن شكره لجمهورية باكستان حكومة وشعبا لما قدمته من دعم لسورية وشعبها في التصدي للإرهاب ومواقفها في المحافل الدولية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين جراء كارثة الزلزال.

بدوره، أكد السفير أختر موقف بلاده الثابت في حق سورية باستعادة كل شبر من أراضيها المحتلة وسيادتها عليها، وقال: إن المساعدات الإغاثية التي قدمتها باكستان واجب الشقيق لشقيقه، ونعمل على زيادة زيارات الوفود التجارية وتطوير الاستثمارات بين البلدين.