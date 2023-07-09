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محافظ دمشق يبحث مع السفير الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

محافظ دمشق يبحث مع السفير الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

بحث محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي مع السفير الباكستاني شاهد أختر سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية والبنى التحتية، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية أكد المهندس كريشاتي عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، معربا عن شكره لجمهورية باكستان حكومة وشعبا لما قدمته من دعم لسورية وشعبها في التصدي للإرهاب ومواقفها في المحافل الدولية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين جراء كارثة الزلزال.

بدوره، أكد السفير أختر موقف بلاده الثابت في حق سورية باستعادة كل شبر من أراضيها المحتلة وسيادتها عليها، وقال: إن المساعدات الإغاثية التي قدمتها باكستان واجب الشقيق لشقيقه، ونعمل على زيادة زيارات الوفود التجارية وتطوير الاستثمارات بين البلدين.

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محافظ دمشق يبحث مع السفير الباكستاني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية