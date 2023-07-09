الخارجية الايرانية مهتمة بتعزيز الدبلوماسية الشعبية

العالم- ايران

وقال علي رضا بيكدلي في كلمته اليوم الاحد في المؤتمر الدولي لدبلوماسية الأمم المنعقد في مدينة أصفهان وسط ايران: الدبلوماسية هي فن الاتصال لخلق العلاقات والحفاظ على المصالح والأمن.

وأضاف: ان الدبلوماسية في التاريخ المعاصر مسألة رسمية وحكومية ، لكننا الآن نشهد تشكيل مفاهيم جديدة ومتنوعة في هذا المجال ، ومن الأمثلة على ذلك الدبلوماسية الشعبية والحضرية والعلمية والفنية.

وتابع: ان الكنوز والأصول العمرانية ، مثل تلك التي لدينا أروعها واكثرها اسطورية في اصفهان، هي مهد النمو والتعبير عن الإبداع لسكان المنطقة وظهور علماء وفنانين وحرفيين فيها.

واعتبر بيكدلي دبلوماسية الفن والدين والفكر والعلم، جزءا من عائلة الدبلوماسية الحضرية والدبلوماسية الشعبية، وقال: ان وزارة الخارجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية فائقة لتعزيز هذه المجموعة من الدبلوماسية الشعبية في البلاد وتقدر جهود كل الذين يسعون في سياق خلق مجالات الدبلوماسية الحضرية واستغلالها.