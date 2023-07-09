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البحث العلمي في العالم العربي التحديات والفرص

الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

تتطرق هذة الحلقة من برنامج "نوافذ" إلى البحث العلمي في الدول العربية تحت عنوان "البحث العلمي في العالم العربي التحديات والفرص".

العالم نوافذ

بيت الحكمة وجامعة القرويين والأزهر الشريف والزيتونة.. بها وبمثيلاتها كان العرب والمسلمون.. بنتاجها الفكري كان سر التنمية والنهوض الحضري.. سر التفوق والنجاح.. قصب السبق كان علما ونهضة وابتكارا.. تاريخ غني في إنتاج المعرفة في ميادين مختلفة.

وبون شاسع بين ما نحن فيه اليوم وما كانوا عليه هم في الأمس.. بينما نحن نقرأ وما كانوا يقرأون.. فأمة "إقرا" غدت اليوم بعيدة عما كانت عليه.

والفجوة كبيرة بين ما هو واقع وما هو مطلوب، وجسرها لا يكون إلا بالمعرفة.. فالمعرفة إدراك ووعي وفهم حقائق.. المعرفة حقيقة، والحقيقة بنت البحث، و بالبحث مدخل التغيير والإصلاح والارتقاء.

البحث العلمي كيف يمكن إحرازه والتمنطق به؟ وما المعوقات التي تحول دون ذلك؟

"البحث العلمي في العالم العربي التحديات والفرص" موضوع النقاش في هذه الحلقة من برنامج "نوافذ".. ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف مجموعة من الأكاديميين هم رئيس الجامعة اللبنانية الأسبق د.عدنان السيدحسين، وعميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية د.إيلي الحاج موسى، والإعلامي والأستاذ الجامعي د.غسان عبدالقادر.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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