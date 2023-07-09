الحلبوسي يؤكد دعمه لإجراء التغييرات الأمنية والتدوير الوظيفي

العالم- العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم القائد الجديد لشرطة محافظة الأنبار اللواء الركن محمد رشيد صالح، والقائد السابق لشرطة المحافظة الفريق هادي رزيج كسار، كما استقبل المدير الجديد لمديرية استخبارات الأنبار العميد ظاهر محمود ياسين العلواني، والمدير السابق اللواء رايد أحمد الفارس".

وثمَّن الحلبوسي "جهود القادة السابقين ودورهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الذي تشهده محافظة الأنبار طوال الفترة الماضية"، متمنيا "للقادة الجدد النجاح في مهامهم والوقوف إزاء أي تهديدات تستهدف أمن المواطن واستقرار المحافظة".

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي وفقا للبيان "دعم القائد العام للقوات المسلحة بإجراء التغييرات الأمنية والتدوير الوظيفي وفق رؤية الحكومة وبرنامجها في إدارة الملف الأمني، واستمرار دعم قواتنا العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب، وجميع الجهود التي تسهم في تعزيز الاستقرار".