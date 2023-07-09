مباحثات سورية إيرانية في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية

العالم- سوريا

وأفاد مراسل العالم من سوريا بأن الجانبين أكدا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية والتركيز على فرص الاستثمار المتاحة وتبادل الخبرات في هذه المجالات.

وأشار قدور إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال النفط في تحقيق نتائج مثمرة تعزز التعاون الثنائي، لافتا إلى أهمية التعاون في مجال التدريب لتحسين مستوى الكفاءة والإنتاجية وتزويد العاملين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقيام بالمهام المطلوبة بالشكل الأمثل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية التعاون والاستفادة من خدمات الشركات الإيرانية المتخصصة في مجالات النفط والغاز حسب الاحتياجات المطلوبة في سورية.

وأكد معاون وزير النفط الإيـراني استعداد بلاده لتقديم الدعم لسورية في مجالات النفط والغاز والثروة المعدنية، وتبادل الخبرات في هذه المجالات.