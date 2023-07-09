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أميرعبداللهيان يؤكد على أولوية تنمية العلاقات مع الدول الجارة

أميرعبداللهيان يؤكد على أولوية تنمية العلاقات مع الدول الجارة
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان، على أولوية تنمية العلاقات مع الدول الإسلامية الجارة.

العالم- ايران

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الإيراني خلال استقباله اليوم الأحد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى الكويت محمد توتونجي قبيل مغادرته الى مقر عمله.

وتأكيدا على أولوية تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية المجاورة، قدم وزير الخارجية مبادئ توجيهية لتعزيز العلاقات في جميع الأبعاد، وخاصة الاقتصادية والثقافية وشؤون الايرانيين المقيمين.

وفي هذا الاجتماع، شرح السفير الإيراني الجديد لدى الكويت، اوضاع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكويت، ونوه الى أهم الخطط لتطوير العلاقات الثنائية.

وشغل محمد توتونجي سابقا منصب رئيس الدائرة الثانية للخليج الفارسي بوزارة الخارجية والقائم باعمال سفارة جمهورية إيران الإسلامية في مسقط.

وحل توتونجي محل محمد إيراني، سفير إيران السابق في الكويت والذي كان قد بدا مهمته منذ ايلول/ سبتمبر عام 2018.

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