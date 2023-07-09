"أفضل حل" لإنهاء الصراع بين الإحتلال الغاصب وفلسطين!.. ماهو؟

العالم - الأميركيتان

وانتقد الرئيس الأمريكي، آراء بعض أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن بناء المستوطنات في الضفة الغربية، واصفا الحكومة الإسرائيلية بأنها الأكثر تطرفا من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلية "غولدا مائير".

وأضاف بايدن أن: هناك بعض أعضاء في الحكومة الإسرائيلية لديهم آراء بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية هم جزء من المشلكة، خاصة أولئك الأفراد في مجلس الوزراء الإسرائيلي الذين يقولون يمكننا الاستيطان في أي مكان نريده.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن: هناك تواصل دائم مع الحكومة الإسرائيلية، ونحاول تهدئة الوضع، ونأمل أن يواصل نتنياهو التحرك نحو الاعتدال والتغيير.