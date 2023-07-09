إحياء الذكرى السنوية لرحيل "العلامة السيد بدر الدين الحوثي" في صنعاء + صور

العالم - اليمن

وفي الفعالية أكد عضو السياسي الأعلى الحوثي، أهمية إحياء ذكرى رحيل السيد بدر الدين الحوثي رجل العلم والحكمة الذي ظل يدعو إلى وحدة الأمة ونبذ الخلافات بين أبنائها.



وأشار إلى أن العلامة بدر الدين كان منارة للعلم والصحوة العلمية الحقيقة البعيدة عن أي انحرافات .. مبينا أنه كان يصحح بعض الروايات أو الانحرافات من خلال كتبه ومؤلفاته التي من أهمها "التيسير في التفسير".



وتناول عضو السياسي الأعلى الحوثي، ما أنتجه السيد بدر الدين من ثمار ساهمت في رفع المعنويات والصبر والصمود والثبات وهو ما تجسّد في الانتصارات التي حققها الشعب اليمني على مدى الثمان السنوات الماضية.



وعبر محمد الحوثي في ختام كلمته عن تقديره لوقوف وصمود وثبات الشعب اليمني في مواجهة العدوان في ظل قيادة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي .. مشيدا بجهود القائمين على تنظيم الذكرى السنوية لرحيل العلامة بدر الدين الحوثي، بما يليق بمقامه ومكانته.



بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الشخصية الربانية التي يحتفى بذكراها اليوم هي من الشخصيات التي يحترمها الشعب اليمني ويقدرها ويجلّها، لأنه سخر حياته مخلصا من أجل كتاب الله وشرحه في سبعة مجلدات.



وأوضح رئيس الوزراء أن واحدا من الأسباب التي تدفع أبناء اليمن للاحتفاء بهذه الشخصية، تربيته لقادة هذه الأمة وتنشئتهم على قول كلمة الحق والاستمرار في نهج المقاومة الرافض للهيمنة الصهيونية كمشروع عالمي يهيمن على الأمة الإسلامية بل وعلى الإنسانية جمعاء.



وبين الدكتور بن حبتور، أن هذه الذكرى بالنسبة لليمنيين ليست أسرية أو مناطقية أو حزبية بل شأنا وطنيا يتصل بالشعب اليمني وبصموده وثباته في المواجهة وبانتصاره على الأعداء.



وتطرق رئيس الوزراء إلى مؤامرات العدوان الرامية النيل من تلاحم أبناء الشعب اليمني وتشويه انتصاره .. وأضاف "وسائل الإعلام المعادية للشعب اليمني تحاول باستمرار وبأدوات ووسائل متعددة النيل من تماسك جبهتنا الداخلية واستهداف قائد الثورة، ذلك أنه في مرحلة الانتقال التاريخي من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام تأتي الكثير من المؤامرات التي تعمل من خلال عمليات خبيثة لإضاعة الانتصار".



كما ألقى مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين كلمة، تناول فيها إسهامات العلامة السيد بدر الدين الحوثي العلمية والدينية.



وعرّج على دور الفقيد وتحركه من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء والدعاة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بكلمة الحق ومحاربة الفساد والجور والظلم، فضلاً عن جمعه بين العلم والعمل والجهاد في سبيل الله.



ولفت العلامة شرف الدين إلى الغايات التي سعى من أجلها الفقيد بدر الدين الحوثي في تكريس قيم الحق والدعوة إلى عبادة الله والتسليم له قولاً وعملاً .. مبيناً أن تحرك السيد بدرالدين الحوثي كان من منطلق شعوره بالمسؤولية في مواجهة الباطل ونصرة الحق.



من جهته أكد نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله المؤيد في كلمة عن أسرة العلامة بدرالدين أمير الدين الحوثي، أهمية دور الفقيد في تعليم ونشر العلوم الدينية البعيدة عن التحريف والتزييف وإسهاماته في الإصلاح ونصرة الحق ومقارعة الظلم والاستكبار.



واعتبر إحياء ذكرى رحيل العلامة بدر الدين الحوثي محطة لتنوير وتربية الأجيال على مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف وتعزيز الروحية الإيمانية بالاستفادة من حياة أعلام الهدى وعظماء الأمة الذين خدموا دين الله والسير على نهجهم في مواجهة أعدائه.