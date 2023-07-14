الإحتلال يحوّل عقبة الخالدية والسرايا الملاصقة للاقصى إلى حيّ إستيطاني

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عقبة الخالدية والسرايا الملاصقة للمسجد الاقصى المبارك يتم تحويلها من حي اسلامي الى استيطاني وكان أخر ذلك السيطرة على منزل عائلة صب لين غيث والتي تم طرد العائلة بقوة السلاح وزرع المستوطنين بالبناية ورفع علم الكيان عليها ووضع كاميرات المراقبة كل ذلك بحجة ما يعرف بقانون أملاك الغائبين.



القوى الوطنية والاسلامية حذرت من تسارع الاستيلاء على منازل المقدسين بالبلدة القديمة واعتبرت ذلك بأنه يندرج وفق أجراءلت الاحتلال لتحويل محيط الاقصى المبارك الى ثكنة عسكرية استيطانية لتقيد دخول المصلين والحد من تحركاتهم.



ومنذ تولي حكومة نتنياهو المتطرفة الداعمة للمستوطنين تزايد سيطرة المستوطنين بدعم رسمي وعسكري للاستيلاء على منازل المقدسيين بالبلدة الفديمة لتشكيل ما يعرف بالحوض المقدس وفق تسميتهم.

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