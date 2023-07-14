تفاصيل الإحتجاجات في المنطقة الخضراء بالعراق ومطالب المحتجين

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى اغلاق السلطات الامنية مدخل الجسر المعلق، ناشرة المئات من القوات على طول الطريق مانعة تقدم المتظاهرين نحو المنطقة الخضراء.



ونوه مراسلنا الى تواجد السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء حيث قامت الاحتجاجات امام السفارة ولم يتمكن المتظاهرون للوصول الى السفارة وتأتي تظاهرات على خلفيه التدخلات الامريكية السافرة في الشأن العراقي بحسب المنظمين، المتعلقة بالتدخل الأمريكي الامني والسياسي حتى الاقتصادي.

ولفت مراسلنا الى أنه من الناحيه الامنية هناك تسريبات تشير الى ان الولايات المتحدة الامريكية باستخباراتها كانت تنوي استهداف بعض قادة المقاومة وتحديدا الشيخ اكرم الكعبي الامين العام لحركة نجباء وذلك على خلفيه اتهامه بتوجيه ضربات الى القوات الامريكية في سوريا، وهذا التهديد جاء على لسان السفيرة الامريكية الموجهة للحكومة العراقية في اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن مع رئيس الحكومة العراقية السوداني بحسب تسريبات صحيفة ميدل ايست البريطانية.

وشهدت المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد انتشارا أمنيا مكثفا تزامنا مع الدعوة لتظاهرة احتجاجا على تحريض أميركي ضد قادة فصائل المقاومة العراقية ودورها في تدهور المنظومة الكهربائية.



وقامت القوات الامنية العراقية بنشر ثلاثة آلاف عنصر تحسبا للتظاهرة، وأغلقت جميع البوابات المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد بالكتل الاسمنتية.

ويأتي ذلك بعد دعوات للتظاهر في المنطقة الخضراء جراء التقرير الذي نشرته صحيفة الميدل ايست قالت فيه إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هدد باستهداف الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي.



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