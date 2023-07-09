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غالانت: رفض المحتجين الخدمة في الجيش لعب بالنار وخدمة للعدو

غالانت: رفض المحتجين الخدمة في الجيش لعب بالنار وخدمة للعدو
الأحد ٠٩ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:١٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت إن التهديد برفض أو وقف الخدمة في الجيش "لعب بالنار"، وذلك تعليقا على رفض ضباط احتياط وطيارين الخدمة احتجاجا على التعديلات القضائية.

العالم-الاحتلال
وقال غالانت خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد، إن "الأصوات التي تهدد برفض أو وقف التطوع في الجيش تلعب بالنار.. إنها مكافأة لأعدائنا"، مشيرا إلى "مدى خطورة التحديات التي تواجه إسرائيل".
وقال "يجب ألا نقبل وضعا يستخدم فيه الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية لتعزيز المواقف السياسية من خلال التهديد بالرفض أو الدعوة إلى الرفض (الخدمة في الجيش الإسرائيلي). هذا عمل غير مقبول وخطير يضر بأمن الدولة. الرفض هو مكافأة لأعدائنا".
وهدد جنود احتياط برفض الخدمة العسكرية في حال أقر الكنيست التعديلات القضائية.
وللأسبوع الـ27 هزت احتجاجات فلسطين المحتلة رفضا للتعديلات القضائية.

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