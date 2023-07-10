أسباب ضعف البحث العلمي العربي- الجزء الثاني

في القسم الاول من برنامج "نوافذ" تحدثنا عن اهمية البحث العلمي العربي من زاوية اقتصادية وعلمية واجتماعية، ومن زاوية تطوير المجتمعات، وعرضنا بعض الاحصاءات التي تبين مدى تطور هذا البحث العلمي العربي في السنوات الاخيرة ومتابعته في هذا القسم الثاني من برنامج نوافذ.. مع ضيوف الحلقة وهم مجموعة من الأكاديميين..

رئيس الجامعة اللبنانية الأسبق د.عدنان السيدحسين

عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية د.إيلي الحاج موسى

الإعلامي والأستاذ الجامعي د.غسان عبدالقادر

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