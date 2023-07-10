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برنامج نوافذ..

أسباب ضعف البحث العلمي العربي- الجزء الثاني

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

يسلط البرنامج على الضعف العلمي والواقع والتحديات والفرص التي يمكن ان نستفيد منها في الدول العربية باعتماد البحث العلمي العربي وتعزيزه وما يمكن ان يحدثه من نقلة نوعية لكل المجتمعات العربية في حال السير في الطريق الصحيح للارتقاء بالمجتمعات.

في القسم الاول من برنامج "نوافذ" تحدثنا عن اهمية البحث العلمي العربي من زاوية اقتصادية وعلمية واجتماعية، ومن زاوية تطوير المجتمعات، وعرضنا بعض الاحصاءات التي تبين مدى تطور هذا البحث العلمي العربي في السنوات الاخيرة ومتابعته في هذا القسم الثاني من برنامج نوافذ.. مع ضيوف الحلقة وهم مجموعة من الأكاديميين..

رئيس الجامعة اللبنانية الأسبق د.عدنان السيدحسين

عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية د.إيلي الحاج موسى

الإعلامي والأستاذ الجامعي د.غسان عبدالقادر

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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برنامج نوافذ.. أسباب ضعف البحث العلمي العربي- الجزء الثاني

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