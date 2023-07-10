استخدام الذخائر العنقودية جريمة حرب لكنها ضرورية لأمريكا وأوكرانيا!

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وافق البيت الأبيض، الذي وصف ذات مرة استخدام القنابل العنقودية بأنه جريمة حرب، على إرسال هذه الذخائر المثيرة للجدل إلى أوكرانيا

جين بساكي ، المتحدثة باسم إدارة بايدن ، 28 فبراير 2022: استخدام القنابل العنقودية جريمة حرب

جو بايدن ، في مقابلة مع شبكة سي إن إن: إرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا كان "قرارا صعبا"، لكن كييف بحاجة إلى هذه القنابل

جيك سوليفان ، مستشار الأمن القومي لبايدن: إذا استمرت روسيا في التقدم واحتلال المزيد من الأراضي الأوكرانية، فهل هناك خطر إيذاء المدنيين ؟!

كولن كول، النائب السياسي لوزير الدفاع الأمريكي: أسوأ شيء للمدنيين في أوكرانيا هو فوز روسيا بالحرب. لذلك من المهم عدم فوزها

المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية فيل جيرالدي: القنابل العنقودية التي يخطط بايدن لإرسالها إلى أوكرانيا لن تؤدي الى انتصار كييف. هذه القنابل وضمن قتلها للمدنيين ستدمر الأراضي الزراعية لأوكرانيا لسنوات

وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش ، ألقت الولايات المتحدة أكثر من 1500 قنبلة عنقودية في أفغانستان في السنوات الثلاث الأولى من غزوها